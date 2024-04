Prozess um mutmaßliche Verschwörer der "Gruppe Reuß" hat begonnen

Stuttgart: Vor dem Oberlandesgericht hat eines der größten Staatsschutzverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik begonnen. Angeklagt sind neun Männer der sogenannten "Gruppe Reuß". Sie sollen einen bewaffneten Umsturz geplant haben. In Stuttgart geht es vor allem um den militärischen Arm der Gruppe. Nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft gab es bereits zwei gut organisierte Verbände unter Waffen, sogenannte Heimatschutzkompanien. Nach einer Machtübernahme sollten diese Kompanien Säuberungsaktionen durchführen. Die mutmaßlichen Rädelsführer, darunter auch Prinz Reuß, stehen ab Mitte Mai in Frankfurt vor Gericht. Einen Monat später beginnt ein weiterer Prozess in München. Insgesamt sind 27 Verdächtige angeklagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2024 13:00 Uhr