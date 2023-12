Prozess um mutmaßlich von Russland bezahlte Spionage bei BND

Berlin: Vor dem Kammergericht geht es ab heute um einen der spektakulärsten Spionagefälle der vergangenen Jahre. Angeklagt sind ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes sowie ein mutmaßlicher Komplize. Ihnen wird schwerer Landesverrat vorgeworfen. Der BND-Beschäftigte und der Geschäftsmann sollen einige Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine in zwei Fällen deutsche Staatsgeheimisse an Moskau verraten und dafür jeweils mehrere hunderttausend Euro bekommen haben. Die internen BND-Dokumente waren der Anklage zufolge unter anderem in Pullach bei München ausgedruckt und abfotografiert worden. Die beiden Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft, ihnen droht eine lebenslange Gefängnisstrafe. Der Prozess soll bis zum Juli dauern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2023 08:00 Uhr