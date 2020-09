Prozess um Anschlag auf "Charlie Hebdo" beginnt

Kohlschreiber verpasst zweite Runde in New York

New York: Tennisprofi Philipp Kohlschreiber ist bei den US Open in der ersten Runde gescheitert. Der 36jährige Augsburger verlor gegen Vasek Pospisil aus Kanada 6:7, 5:7 und 6:7. Laura Siegemund musste sich ebenfalls in Runde eins geschlagen geben. Sie unterlag gegen die Belgierin Elise Mertens mit 2:6 und 2:6. In der zweiten Runde stehen sich heute die beiden im Turnier verbliebenen deutschen Frauen Angelique Kerber und Anna-Lena Friedsam gegenüber.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.09.2020 05:00 Uhr