Prozess um Absturz von Flug MH-17 beginnt in Amsterdam

Amsterdam: Fast sieben Jahre nach dem mutmaßlichen Abschuss eines malaysischen Passagierflugzeuges beginnt am Vormittag das Hauptverfahren gegen vier Tatverdächtige. In Abwesenheit sind drei Russen und ein Ukrainer angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft soll die Boeing 777 von pro-russischen Rebellen mit einer russischen Luftabwehrrakete über der Ostukraine abgeschossen worden sein. Alle 298 Menschen an Bord kamen ums Leben. Das Flugzeug war unterwegs von Amsterdam nach Kuala Lumpur. Die meisten Opfer stammen aus den Niederlanden, weshalb der Prozess dort stattfindet. Russland bezeichnet das Verfahren als Theaterinszenierung und kritisiert, nicht an den Untersuchungen zur Absturzursache beteiligt gewesen zu sein.

