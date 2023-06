Prozess nach tödlichem Messerangriff in Illerkirchberg beginnt

Meldungsarchiv - 02.06.2023 12:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Ulm: Rund sechs Monate nach dem gewaltsamen Tod eines Mädchens in Illerkirchberg in Baden-Württemberg hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Vor dem Ulmer Landgericht ist ein 27-Jähriger wegen Mordes und versuchten Mordes mit gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, im Dezember eine 14- und eine 13-Jährige auf dem Weg zur Schule mit einem Messer angegriffen zu haben. Der Mann war kurz nach der Tat festgenommen worden. Die 14 Jahre alte Schülerin starb an ihren Verletzungen im Krankenhaus, ihre Freundin überlebte schwer verletzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.06.2023 12:45 Uhr