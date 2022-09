Prozess nach Terroranschlag in Nizza 2016 hat begonnen

Nachrichtenarchiv - 05.09.2022 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Gut sechs Jahre nach dem Terroranschlag in Nizza mit 86 Todesopfern und Hunderten Verletzten hat ein Prozess gegen acht mutmaßliche Unterstützer begonnen. Den sieben angeklagten Männern und der angeklagten Frau drohen Haftstrafen zwischen fünf Jahren und lebenslang. Drei der Beschuldigten müssen sich auch wegen des Vorwurfs der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verantworten. Damals hatte die Terrormiliz Islamischer Staat die Tat für sich reklamiert. Im Juli 2016 war ein 31-jähriger Tunesier in Nizza mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gerast. Er wurde nach der Tat erschossen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.09.2022 20:15 Uhr