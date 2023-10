Prozess in der Maskenaffäre gegen Andrea Tandler beginnt

München: In der Maskenaffäre beginnt heute der Prozess gegen Andrea Tandler, Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler, und ihren Partner. Vor dem Landgericht München geht es um Steuerhinterziehung in drei Fällen sowie um Subventionsbetrug im Fall der Politikertochter. Ihrem Partner wirft die Staatsanwaltschaft Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Steuerhinterziehung in Mittäterschaft vor. Tandler vermittelte zu Beginn der Coronapandemie Maskengeschäfte und kassierte dafür Provisionen in Millionenhöhe. Gegen die Zahlungen ist rechtlich nichts einzuwenden, allerdings soll sie die Provisionen dem Finanzamt verschwiegen und so 23,5 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben.

