Prozess im Mordfall Lübcke beginnt am 16. Juni

Frankfurt am Main: Ein Jahr nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke steht der Prozessbeginn fest. Das Verfahren gegen den mutmaßlichen Täter und einen Mitangeklagten beginnt am 16. Juni. Der zuständige Senat am Oberlandesgericht Frankfurt ließ die Anklage zu und eröffnete das Hauptverfahren. Für den Prozess setzte das Gericht Verhandlungstage bis Ende Oktober an. Die Ermittler gehen von einem rassistisch motivierten Mord aus. Vor genau einem Jahr war der CDU-Politiker Lübcke vor seinem Haus in Hessen erschossen worden. Er hatte sich wiederholt für Flüchtlinge eingesetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2020 15:00 Uhr