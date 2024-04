Prozess im Finanzskandal rund um "Panama Papers" ist eröffnet

Panama-Stadt: Acht Jahre nach Enthüllung des weltweiten Finanzskandals rund um die "Panama Papers" hat in dem mittelamerikanischen Land der erste Prozess begonnen. Vor Gericht stehen 27 Angeklagte. Unter ihnen ist auch der Miteigentümer der inzwischen abgewickelten panamaischen Kanzlei Mossack Fonseca, der als Schlüsselfigur des Skandals gilt. Den Angeklagten wird Geldwäsche vorgeworfen, weil sie 215.000 Briefkastenfirmen in Steueroasen gegründet haben sollen. Über diese sollen Politiker, Prominente und Sportler ihr Vermögen verschleiert haben. Durch ein riesiges Datenleck waren Journalisten Millionen von Dokumenten der Kanzlei Mossack Fonseca zugespielt worden, die diese dann auswerteten. Weltweit schlugen die Veröffentlichungen hohe Wellen. In Island und Pakistan verloren die jeweiligen Regierungschefs ihre Posten. Durch die Enthüllungen kam allein der deutsche Fiskus zu zusätzlichen Steuereinnahmen in Millionenhöhe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.04.2024 19:15 Uhr