Prozess gegen Trump wegen Wahlbeeinflussung soll im März beginnen

Washington: Der Prozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Trump im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug soll im Frühjahr nächsten Jahres beginnen. Eine Bundesrichterin legte als Termin den 4. März fest. Damit startet das Verfahren einen Tag vor dem sogenannten "Super Tuesday", an dem in mehreren US-Bundesstaaten die Präsidentschaftsvorwahlen stattfinden. Trump will wieder ins Weiße Haus einziehen und liegt im Nominierungsrennen der Republikaner in den Umfragen vorn.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.08.2023 02:00 Uhr