Prozess gegen Trump beginnt im Mai 2024

Meldungsarchiv - 21.07.2023 20:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Washington: Der nächste Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Trump soll im Mai kommenden Jahres beginnen. Das teilte die zuständige Richterin mit. Dabei geht es um die illegale Mitnahme von geheimen Regierungsdokumenten in Trumps Anwesen in Florida. Der Ex-Präsident muss zudem damit rechnen, sich wegen des Sturms auf das Kapitol Anfang 2021 verantworten zu müssen. Damals wollten radikale Trump-Anhänger gewaltsam verhindern, dass der Kongress den Wahlsieg des heutigen Präsidenten Biden bestätigt. Im nächsten Jahr will Trump noch einmal für die Republikaner bei der Präsidentenwahl antreten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.07.2023 20:15 Uhr