Prozess gegen Star-Koch Alfons Schuhbeck beginnt in München

Lindner fordert vor Kabinettsberatungen alle AKW´s bis 2024 am Netz zu lassen

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner wirbt weiter dafür, alle drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke bis ins Jahr 2024 am Netz zu lassen. Zudem will der FDP-Chef prüfen lassen, ob bereits stillgelegte AKW´s wieder in Betrieb genommen werden können. Das sagte er der Deutschen-Presse Agentur. Lindners Argument: die Bundesregierung müsse alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die Steuerzahler zu entlasten. Bundeswirtschaftsminister Habeck besteht jedoch darauf, dass nur Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim in Baden-Würrtemberg als Reserven in Betrieb bleiben und zwar bis April nächsten Jahres. Über eine entsprechende gesetzliche Neuregelung berät heute das Kabinett. Voraussetzung für den Weiterbetrieb ist, dass er für die Stromversorgung und die Netzstabilität nötig ist. Im Süden Deutschlands scheint das laut Stresstest der Fall zu sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2022 07:00 Uhr