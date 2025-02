Prozess gegen Russen wegen tödlicher Attacke auf Ukrainer beginnt

München: Ein Russe muss sich ab heute vor dem Landgericht München Zwei wegen Mordes an zwei Ukrainern verantworten. Laut Anklage hat der Mann die kriegsversehrten ukrainischen Soldaten im vergangenen April im oberbayerischen Murnau getroffen. Sie tranken zusammen, gerieten in Streit und der Russe zückte ein Messer und stach auf die Ukrainer ein. Weil er ein politisches Motiv gehabt haben könnte, hat die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus der Generaltstaatsnawaltschaft München die Ermittlungen übernommen. Die beiden Kriegsversehrten wurden in der Unfallklinik Murnau behandelt und befanden sich auf Rehabilitation.

