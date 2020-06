Prozess gegen mutmaßlichen Lübcke-Attentäter hat begonnen

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Rund ein Jahr nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Angeklagt wegen Mordes ist ein 46 Jahre alter Mann. Er soll den CDU-Politiker vor einem Jahr auf dessen Terrasse in Nordhessen erschossen haben, weil dieser sich für Flüchtlinge eingesetzt hatte. Die Bundesanwaltschaft hat dem Angeklagten eine von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit getragene völkisch-nationalistische Grundhaltung als Motiv vorgehalten. Mitangeklagt wegen Beihilfe zum Mord ist ein 44-Jähriger. Dieser soll unter anderem den Kauf der späteren Tatwaffe eingefädelt haben. Dem Hauptangeklagten wird zudem ein Angriff auf einen irakischen Asylbewerber im Januar 2016 vorgeworfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2020 12:00 Uhr