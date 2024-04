Prozess gegen mutmaßliche Reichsbürger-Gruppe beginnt im Mai

Frankfurt am Main: In Hessen startet in sieben Wochen der Prozess gegen das mutmaßliche Reichsbürger-Netzwerk um Prinz Reuß. Wie das Oberlandesgericht Frankfurt am Main am Vormittag mitteilte, wird am 21.Mai das Hauptverfahren eröffnet. Die Gruppierung, die im Dezember 2022 aufgeflogen war, soll in Deutschland einen Umsturz geplant haben. So war unter anderem vorgesehen, mit Waffengewalt in den Bundestag einzudringen, um dort Abgeordnete festzunehmen. Dem Gericht zufolge legt die Bundesanwaltschaft den neun Angeklagten zur Last, Mitglied in einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein, beziehungsweise diese unterstützt zu haben. Bei dem Verfahren in Frankfurt sind vor allem die vermutlichen Rädelsführer angeklagt, auch in München und Stuttgart sind Prozesse geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.04.2024 12:15 Uhr