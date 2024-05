Prozess gegen Gruppe um Prinz Reuß beginnt in Frankfurt

Frankfurt: Am Vormittag müssen sich die mutmaßlichen Rädelsführer um Heinrich Prinz Reuss vor dem Oberlandesgericht verantworten. Der Gruppe wird vorgeworfen, Mitglieder einer terroristischen Vereinigung zu sein, beziehungsweise diese unterstützt zu haben. Ziel der Gruppierung sei es gewesen, einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland herbeizuführen. Der Bundesanwaltschaft zufolge soll sie die freiheitliche demokratische Grundordnung ablehnen. Angeklagt sind neun Personen, unter ihnen auch die frühere AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin Birgit Malsack-Winkemann. Sie soll ihre Zugangsrechte zum Bundestag ausgenutzt haben, um Liegenschaften auszukundschaften und weitere Gruppenmitglieder einzuschleusen. Das mutmaßliche Netzwerk flog im Dezember 2022 auf. Der Frankfurter Prozess ist der zweite von dreien. Die anderen Verfahren finden in Stuttgart und München statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2024 09:00 Uhr