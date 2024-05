Prozess gegen Gruppe um Prinz Reuß beginnt in Frankfurt

Frankfurt: Am Oberlandesgericht Frankfurt am Main beginnt heute die Hauptverhandlung gegen die mutmaßlichen Rädelsführer der Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß. Den neun Angeklagten werden die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und die Planung eines gewaltsamen Angriffs auf das Reichstagsgebäude in Berlin vorgeworfen. Unter ihnen sind Prinz Reuß und die ehemalige Bundestagsabgeordnete der AfD, Birgit Malsack-Winkemann. Die Vorwürfe gegen insgesamt 26 Mitglieder der Gruppe werden in mehreren Verfahren verhandelt. Ein Prozess läuft bereits vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart, ein weiterer beginnt im Juni in München.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2024 03:00 Uhr