Prozess gegen Geldautomaten-Sprenger beginnt in Hof

Hof: Vier mutmaßliche Geldautomaten-Sprenger stehen von heute an in Hof vor Gericht. Sie sollen vor knapp einem Jahr einen Bankomaten in Konradsreuth bei Hof in die Luft gejagt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen neben Bandendiebstahl auch schwere Körperverletzung vor. Bei der Flucht kam es zu einem Wildunfall mit einem Feldhasen in der Nähe der Autobahn A9. Die vier Männer - sie sind zwischen 22 und 26 Jahren alt - flüchteten zu Fuß weiter und konnten später in Thüringen gestellt werden. Im vergangenen Jahr wurde in Bayern 22 mal versucht, einen Geldautomaten zu sprengen, teils entstand hoher Sachschaden. Nur in sechs dieser Fälle konnten Verdächtige festgenommen werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.02.2025 04:00 Uhr