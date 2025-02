Prozess gegen frühere RAF-Terroristin Klette beginnt im März

Celle: Vor knapp einem Jahr haben Einsatzkräfte die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin-Kreuzberg festgenommen. Jetzt steht der Prozesstermin fest: die Verhandlung wegen 13 Raubüberfällen beginnt am 25. März in Celle in Niedersachsen. Der 66-Jährigen werden versuchter Mord, unerlaubter Waffenbesitz sowie schwerer Raub vorgeworfen.

