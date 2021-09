Prozess gegen frühere KZ-Sekretärin beginnt

Nachrichtenarchiv - 30.09.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Itzehoe: Vor dem Landgericht beginnt in Kürze der Prozess gegen eine ehemalige Chefsekretärin des NS-Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig. Die 96-jährige Angeklagte muss sich wegen Beihilfe zum Mord in mehr als elftausend Fällen verantworten. Ihr wird zur Last gelegt, als Stenotypistin und Schreibkraft den Verantwortlichen des Lagers von 1943 bis 1945 bei der systematischen Tötung von Gefangenen Hilfe geleistet zu haben. Das Verfahren findet vor einer Jugendkammer statt, weil die Angeklagte zur Tatzeit noch keine 20 Jahre alt war. In Stutthof starben während des Zweiten Weltkriegs schätzungsweise 65.000 Gefangene.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2021 10:00 Uhr