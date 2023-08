Prozess gegen Ex-US-Präsident Trump wegen Wahlbeeinflussung soll im März beginnen

Washington: Der Prozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Trump im Zusammenhang mit versuchtem Wahlbetrug soll im Frühjahr nächsten Jahres beginnen. Eine Bundesrichterin legte als Termin den 4. März fest. Damit startet das Verfahren einen Tag vor dem sogenannten "Super Tuesday", an dem in mehreren US-Bundesstaaten die Präsidentschaftsvorwahlen stattfinden. Trumps Anwälte hatten einen Prozessbeginn im April 2026 gefordert. Trump war Anfang August von der Bundesjustiz wegen seiner Versuche angeklagt worden, den Ausgang der Wahl im Jahr 2020 nachträglich zu kippen. Der frühere US-Präsident will bei der Abstimmung im November nächsten Jahres erneut für die Republikaner antreten.

