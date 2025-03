Prozess gegen Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette beginnt

Celle: In der niedersächsischen Stadt beginnt am Vormittag der erste Prozess gegen die mutmaßliche ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr unter anderem versuchten Mord und die Beteiligung an mehreren Raubüberfällen vor. Die Verteidigung hat eine Erklärung angekündigt. Klette war erst vor einem Jahr gefasst worden, nachdem sie 30 Jahre lang unbehelligt unter falschen Namen gelebt hatte, unter anderem in Bremen und Berlin. Die Festnahme von Daniela Klette im Februar des vergangenen Jahres erregte auch deshalb viel Aufsehen, weil sie parallel von Journalisten aufgespürt worden war. Wegen Terrorismus ist die mittlerweile 66-Jährige aktuell nicht angeklagt. Dieser Tatbestand sollen in einem eigenen Prozess verhandelt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.03.2025 01:00 Uhr