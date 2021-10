Prozess gegen 96-jährige KZ-Sekretärin in Itzehoe wird fortgesetzt

Nachrichtenarchiv - 19.10.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Itzehoe: Vor dem Landgericht soll in diesen Minuten einer der voraussichtlich letzten NS-Prozesse beginnen. Eine 96-Jährige Frau muss sich wegen Beihilfe zum Mord in 11.000 Fällen verantworten. Sie war von 1943 bis 1945 rund zwei Jahre lang Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig. Vor rund drei Wochen war die Angeklagte zum Prozessauftakt geflohen und später von der Polizei festgenommen worden. Laut einer Gerichtssprecherin ist sichergestellt, dass die Angeklagte heute erscheint. In Itzehoe haben rechte Gruppen, aber auch Gegendemonstranten, Protestaktionen angekündigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2021 10:00 Uhr