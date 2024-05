Prozess gegen 14-jährigen nach Mord in Lohr am Main beginnt

Würzburg: Vor dem Landgericht beginnt heute der Prozess gegen einen 14-Jährigen. Der Jugendliche soll vor knapp acht Monaten einen Gleichaltrigen in Lohr am Main in Unterfranken erschossen haben - laut Staatsanwatlschaft heimtückisch und aus reiner Mordlust. Der Fall hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Der Prozess findet hinter verschlossenen Türen statt. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, weil sich das Verfahren ausschließlich gegen einen Jugendlichen richtet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.05.2024 03:00 Uhr