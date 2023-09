"Proud-Boys"-Anführer wird zu 22 Jahren Haft wegen Sturms auf das Kapitol verurteilt

Washington: In den Prozessen wegen des Sturms auf das US-Kapitol ist das bislang höchste Strafmaß bekannt gegeben worden. Der ehemalige Anführer der rechtsradikalen Miliz "Proud Boys", Tarrio, muss für 22 Jahre ins Gefängnis. Er war am 6. Januar 2021 zwar nicht in Washington, wurde aber beschuldigt, den Angriff auf das Kapitol geleitet zu haben. Seine Anwälte kündigten Berufung an. Justizminister Garland sagte, Tarrio habe nun erfahren, welche Strafe eine Verschwörung zur gewaltsamen Verhinderung der rechtmäßigen Machtübergabe nach sich ziehe. Die "Proud Boys" gehörten zu den Unterstützern von Ex-Präsident Trump.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2023 06:00 Uhr