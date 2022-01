Protzer beklagt geringes Tempo in der Corona-Politik

Nachrichtenarchiv - 10.01.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Virologin Ulrike Protzer, Professorin an der Technischen Universität München, hat die geringe Geschwindigkeit kritisiert, mit der politische Beschlüsse gefasst und umgesetzt werden. Wörtlich sagte sie im BR: Wenn wir so langsam agieren, können wir mit dem Tempo der neuen Virus-Variante kaum mithalten. Außerdem trat die Virologin der Hoffnung entgegen, dass die Pandemie dadurch überwunden werde, dass sich so viele Menschen mit Omikron ansteckten und dadurch immun würden. Protzer sagte, wenn man dieser rasanten Ausbreitung nicht entgegenträte, werde das Gesundheitssystem durch die große Zahl gleichzeitig Erkrankter überlastet. Als gute Nachricht wertete sie es aber, dass Menschen, die sich mit der Omikron-Variante des Coronavirus infizieren, seltener auf die Intensivstation kommen; das heiße aber nicht: gar nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2022 08:00 Uhr