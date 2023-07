Protestmarsch gegen das umstrittene Justiz-Gesetz erreicht Jerusalem

Meldungsarchiv - 22.07.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Tel Aviv: Ein großer Protestmarsch gegen die umstrittene Justizreform in Israel ist in Jerusalem eingetroffen. Mehrere hundert Demonstranten hatten am Dienstag die Wanderung von Tel Aviv in das etwa 70 Kilometer entfernte Jerusalem begonnen. In den vergangenen Tagen wurde der Protestzug immer länger. Schätzungen zufolge waren zuletzt mehr als 70.000 Menschen unterwegs. Sie wollen die Nacht vor dem Parlament verbringen. Dort will heute Vormittag die rechtsreligiöse Regierung wichtige Teile ihres umstrittenen Gesetzes den Abgeordneten vorlegen. Am Montag soll es verabschiedet werden. Dann würden die Befugnisse des Obersten Gerichts massiv eingeschränkt und die Macht der rechts-religiösen Koalition um Ministerpräsident Netanjahu ausgeweitet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2023 21:00 Uhr