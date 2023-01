Protestierende Polizisten legen Haupstadt von Haiti lahm

Nachrichtenarchiv - 27.01.2023 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Port-au-Prince: Wütende Polizisten haben Port-au-Prince*, die Hauptstadt Haitis lahmgelegt. Sie blockierten Straßen, schossen in die Luft und drangen in den Flughafen und in die Residenz von Übergangspräsident Henry** ein. Haiti ist das ärmste Land der Karibik, die Sicherheits- und Versorgungslage sind katastrophal. Letzte Woche haben kriminellen Banden mindestens zehn Polizisten ermordet. Henry hat die Vereinten Nationen gebeten, militärisch einzugreifen, bis jetzt will aber kein Land Truppen entsenden. * pɔrtoʹprɛ̃ːs // **ãʹri (französisch!)

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.01.2023 04:00 Uhr