Proteste vor russischer Botschaft in Berlin nach Nawalnys Tod

Berlin: Nach dem Tod von Kreml-Kritiker Nawalny haben auch in Deutschland mehrere Hundert Menschen gegen die Politik des russischen Präsidenten Putin protestiert. Vor der russischen Botschaft Unter den Linden in Berlin versammelten sich Demonstranten und zogen mit Sprüchen wie "Putin ist ein Killer" und "Stoppt Putin" über die angrenzenden Straßen um das Botschaftsgebäude. In der Spitze nahmen laut Polizei 450 Menschen teil. Kurz zuvor hatte die Protestgruppe Pussy Riot eine eigene Aktion gestartet. Ein Polizeisprecher sagte, mehrere Personen mit rosafarbenen Hauben und Transparenten seien zur Botschaft gekommen. Zwischenfälle habe es nicht gegeben. Pussy Riot erklärte, die Ermordung von Alexej Nawalny und die Bedrohung von Pussy-Riot-Mitgliedern seien Angriffe auf die Grundwerte von Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenwürde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2024 20:00 Uhr