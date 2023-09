Proteste von Klimaaktivisten vor Münchner Mercedes-Benz-Niederlassung

München: Rund 100 Klimaaktivisten haben eine unangemeldete Kundgebung vor der Mercedes-Benz-Niederlassung in München abgehalten. Dabei kam es zu Rangeleien zwischen Aktivisten und der Polizei. Sie setzte teilweise Schlagstöcke ein, um Aktivisten am Durchkommen zum Gelände zu hindern. Die Polizei ermittelt in mehreren Fällen wegen Landfriedensbruch. Ein Mitglied der Gruppe "SmashIAA" begründete den Protest der gegen Mercedes damit, dass der Konzern klimaschädliche Autos produziere.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 09.09.2023 22:00 Uhr