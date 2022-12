Proteste von Klimaaktivisten in München sorgen für Staus

Nachrichtenarchiv - 06.12.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der bayerischen Landeshauptstadt haben Klimaaktivisten mit ihren Protestaktionen erneut Fahrbahnen blockiert und damit lange Staus ausgelöst. Wie die Münchner Polizei mitteilte, besetzten die Demonstranten der Gruppe "Letzte Generation" in der Früh eine Schilderbrücke auf der A9. Am Autobahnende der A96 klebten sich Aktivisten auf die Fahrbahn. Schon gestern hatte es in der bayerischen Landeshauptstadt Aktionen von Klimaschützern gegeben, mehrere Teilnehmer kamen vorübergehend in Polizeigewahrsam.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2022 12:00 Uhr