Proteste und Verstöße gegen Corona-Auflagen in mehreren EU-Ländern

Nachrichtenarchiv - 31.01.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: In mehreren EU Ländern hat es Proteste und Verstöße gegen die Corona-Auflagen gegeben. In der belgischen Hauptstadt wurden bei einer Anti-Corona-Demo mindestens 200 Menschen festgenommen. Die Polizei hatte vorab davor gewarnt, an der Kundgebung teilzunehmen, da diese nicht genehmigt worden war. In Österreichs Hauptstadt Wien versammelten sich unerlaubterweise rund 5.000 Menschen. Da vorab eine für heute geplante Großdemo mit rund 15.000 Teilnehmern mit Verweis auf die Hygieneauflagen abgelehnt worden war, trafen sich die Protestierenden zu einem sogenannten Corona-Spaziergang. Mit dabei waren offenbar auch bekannte Vertreter der rechten Szene. In Warschau in Polen ging die Polizei mit Schlagstöcken und Tränengas gegen Gäste in einer Diskothek vor, die trotz der Corona-Einschränkungen geöffnet hatte. Dort hatten sich mehrere hundert Menschen zu einer Party versammelt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2021 18:00 Uhr