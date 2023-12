Proteste nach der Wahl in Serbien dauern an

Belgrad: Mehrere Tausend Anhänger der serbischen Opposition haben am Abend gegen angeblichen Betrug bei den Wahlen am 17. Dezember demonstriert. Die Teilnehmer der Kundgebung zogen durch die Belgrader Innenstadt und riefen "Diebe, Diebe!". Am Nachmittag hatten Demonstranten in Belgrad eine Straße blockiert. Sie forderten eine erneute Prüfung des Wählerverzeichnisses. Bei den vorgezogenen Parlaments- und Kommunalwahlen hatte die rechtspopulistische Partei SNS von Präsident Vucic klar gewonnen. In Belgrad war das Ergebnis aber sehr knapp. Zehntausende Wähler der SNS, die nicht in Belgrad wohnen, sollen mithilfe von Schein-Wohnsitzen illegal dort abgestimmt haben. Vucic bestreitet die Vorwürfe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2023 22:00 Uhr