Proteste in Spanien nach mutmaßlich homophober Gewalttat

La Coruna: Nach einer mutmaßlich homophoben Gewalttat sind in spanischen Städten mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen. Am Wochenende war ein 24-Jähriger bei einer Schlägerei ums Leben gekommen. Er soll angegriffen worden sein, weil er homosexuell war. Allein in La Coruña, der Heimatstadt des 24-jährigen, versammelten sich 10.000 Demonstranten. Auch in Madrid, Barcelona und Valencia kam es zu Protesten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.07.2021 02:00 Uhr