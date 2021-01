Proteste in polnischen Städten gegen faktisches Abtreibungsverbot

Nachrichtenarchiv - 30.01.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: In Polen haben den dritten Abend in Folge tausende Menschen gegen das verschärfte Abtreibungsgesetz demonstriert, das am Mittwoch in Kraft getreten ist. In mehreren Städten in ganz Polen setzten sich die Demonstranten über das pandemie-bedingte Versammlungsverbot hinweg. Das neue Gesetze hatte vor drei Monaten bereits massive Proteste ausgelöst. Auslöser war ein Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, das Schwangerschaftsabbrüche auch bei Fehlbildungen des Fötus verbietet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.01.2021 01:00 Uhr