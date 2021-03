Proteste in Myanmar gehen weiter

Bayern fordert Testpflicht für Mallorca-Rückkehrer

München: Die bayerische Staatregierung hält an der Inzidenz-Notbremse fest. Nach der Kabinettssitzung verwies Ministerpräsident Söder auf die seit Wochen steigenden Infektionszahlen. Inzwischen gebe es wieder mehr Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz über 100 und weniger, wo die Inzidenz unter 50 liege. Nach Worten Söders wird sich das in den nächsten Wochen auch bei der Belegung der Intensivstationen bemerkbar machen. Deshalb sei es nicht angebracht, an dieser Stelle über eine Aufweichung der vereinbarten Zahlen nachzudenken. In Bayern gelte daher weiterhin: ab einer Inzidenz von über 100 wird die Notbremse gezogen, so Söder. Alles andere würde einen Blindflug bedeuten. - Mit Blick auf die anstehenden Osterferien sprach sich Söder für eine bundeseinheitliche Testpflicht für Mallorca-Rückkehrer aus, auch wenn die Insel aktuell kein Risikogebiet mehr ist. Was Urlaubsreisen an Ostern angeht, zeigte sich Söder generell skeptisch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2021 13:00 Uhr