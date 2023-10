Proteste in muslimischen Ländern nach Klinik-Bombardierung in Gaza

Teheran: Als Reaktion auf den Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen ist es in mehreren muslimisch geprägten Ländern zu spontanen Protesten gekommen. In der iranischen Hauptstadt versammelten sich tausende Menschen im Stadtzentrum und riefen "Nieder mit Israel". In der jordanischen Hauptstadt Amman versuchten Demonstranten zur israelischen Botschaft zu gelangen. Vor dem israelischen Konsulat in der türkischen Metropole Istanbul versammelten sich zahlreiche Demonstranten. Einige schwenkten palästinensische Flaggen und skandierten: "Nieder mit Israel!". Auch aus Tunesien, dem Irak und dem Libanon wurden Proteste gemeldet. Politiker weltweit verurteilten den Vorfall in Gaza-Stadt. UN-Generalsekretär Guterres zeigte sich entsetzt über den Tod hunderter palästinensischer Zivilisten. Krankenhäuser und medizinisches Personal seien durch das humanitäre Völkerrecht geschützt. Der Weltsicherheitsrat soll sich heute in seiner Sitzung mit dem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus im Gazastreifen beschäftigen. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Russland haben eine Dringlichkeitssitzung beantragt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2023 06:00 Uhr