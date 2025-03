Proteste in Istanbul gehen weiter

Tausende Menschen protestieren in Istanbul: Trotz Demonstrationsverbots haben sich am Abend etwa 10.000 Menschen an einem Protestmarsch in Richtung des Rathauses beteiligt. Grund ist die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters und Oppositionspolitikers Ekrem Imamoglu. Deswegen kommt es seit Tagen zu Protesten. Der türkische Präsident Erdogan bezeichnete die Demonstrationen als "Straßenterror".

