Proteste in Israel gehen trotz verschärfter Sicherheitslage weiter

Tel Aviv: Zehntausende Menschen sind in Israel gegen die umstrittene Justizreform der Regierung Netanjahu auf die Straßen gegangen. Mehrere Demonstranten hatten sich schwarze Uniformen angezogen, um gegen die Nationalgarde zu protestieren, die der rechtsextreme Polizeiminister Ben-Gvir gefordert hatte. Bei den Kundgebungen entzündeten die Teilnehmer auch Kerzen und hielten eine Schweigeminute ab, in Erinnerung an die Opfer der beiden Anschläge. Dabei hatte es gestern in Tel Aviv und im Westjordanland Tote und Verletzte gegeben. - Nach den jüngsten Raketenangriffen aus dem Gazastreifen und aus dem Libanon sind jetzt auch drei Geschosse von syrischem Territorium aus auf Israel abgefeuert worden. Verletzt wurde laut Behörden niemand. Aber angesichts der jüngsten Welle der Gewalt in Nahost schürte der ungewöhnliche Beschuss aus Syrien die Sorge vor einer weiteren Eskalation.

