Proteste in Israel gehen trotz verschärfter Sicherheitslage weiter

Meldungsarchiv - 08.04.2023 20:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Tel Aviv: Tausende Menschen sind in der israelischen Küstenstadt gegen die umstrittene Justizreform der Regierung Netanjahu auf die Straßen gegangen. Mehrere Demonstranten hatten sich schwarze Uniformen angezogen, um gegen die Nationalgarde zu protestieren, die der rechtsextreme Polizeiminister Ben-Gvir gefordert hatte. Bei den Kundgebungen entzündeten die Teilnehmer auch Kerzen und hielten eine Schweigeminute ab, in Erinnerung an die Opfer der beiden Anschläge. Gestern waren bei einem Anschlag an der Tel Aviver Strandpromenade ein italienischer Tourist getötet und sieben weitere Menschen verletzt worden. Zuvor waren im Westjordanland zwei israelische Schwestern getötet und ihre Mutter lebensgefährlich verletzt worden. Ministerpräsident Netanjahu rief sein Kabinett zur Geschlossenheit. Er erklärte, das sei auch wichtig, weil man von der Straße herausgefordert werde. Der Regierungschef hatte gestern Abend die Einberufung von Reserven der Grenzpolizei und der Armee angeordnet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.04.2023 20:15 Uhr