Proteste in Frankreich gehen auch am Abend weiter

Meldungsarchiv - 30.06.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Paris: Die Proteste in Frankreich gehen weiter. In der französischen Hauptstadt hat die Polizei am Abend damit begonnen, Demonstranten vom Place de la Concorde zu entfernen. Nach Angaben von Innenminister Darmanin sind in ganz Frankreich rund 45.000 Sicherheitskräfte im Einsatz. Wegen der gewaltsamen Ausschreitungen seien mindestens 875 Personen festgenommen worden - mehr als 400 davon allein rund um Paris. Nach Angaben von Präsident Macron waren unter den Randalierern besonders viele Jugendliche, die sich über Soziale Netzwerke gegenseitig anstacheln. Die Regierung verfügte, dass sämtliche Straßenbahnen und Busse in Frankreich seit 21:00 Uhr stillstehen, damit diese nicht angegriffen werden können. Auslöser der Gewalt ist der Tod eines 17-Jährigen durch eine Polizeikugel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2023 23:00 Uhr