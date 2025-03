Proteste in der Türkei nach Festnahme von Imamoglu dauern an

Istanbul: In der Türkei haben zahlreiche Menschen gegen die Festnahme von Istanbuls Bürgermeister Imamoglu demonstriert. Trotz eines Verbotes kamen allein in Istanbul Tausende Menschen vor der Stadtverwaltung zusammen - begleitet von einem großen Polizeiaufgebot. Auch in der Hauptstadt Ankara gab es Medienberichten zufolge Proteste. An einer Universität kam es demnach zu Zusammenstößen zwischen Studenten und der Polizei. Angeblich kamen auch Demonstranten in Gewahrsam. Imamoglu war zuvor festgenommen worden – wenige Tage vor seiner für Sonntag geplanten Wahl zum Präsidentschaftskandidaten der größten türkischen Oppositionspartei CHP. Er gilt als aussichtsreicher Herausforderer des autoritär regierenden Präsidenten Erdogan.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.03.2025 01:00 Uhr