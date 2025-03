Proteste in der Türkei gehen weiter

Den sechsten Abend in Folge sind Menschen in vielen Teilen der Türkei auf die Straße gegangen: In Istanbul zogen Tausende Studierende zum zentralen Kundgebungsort vor der Stadtverwaltung. Das berichteten lokale Medien. Auch in Ankara gingen erneut Tausende auf die Straße, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Die Proteste richten sich gegen die Inhaftierung und vorläufige Absetzung des Istanbuler Bürgermeisters Imamoglu. Er gilt als der bedeutendste Konkurrent von Präsident Erdogan. Die Oppositionspartei CHP ernannte Imamoglu trotz seiner Haft gestern zum Präsidentschaftskandidaten. Seit Beginn der Proteste gab es laut Innenministerium mehr als 1.000 Festnahmen.

