Proteste in der Slowakei dauern an

Bratislava: In der Slowakei haben am Abend erneut Zehntausende gegen Regierungschef Fico und seinen prorussischen Kurs protestiert. Allein in Bratislava kamen 40.000 Menschen zusammen, Demos gab es in rund 40 Städten. Während die Demonstranten ihrer Ansicht nach für Demokratie und Menschenrechte auf die Straße gehen, wirft Fico ihnen vor, einen Staatsstreich zu planen. In seiner vierten Amtszeit hat der slowakische Regierungschef seine Beziehungen zu Moskau intensiviert und Militärlieferungen an die Ukraine gestoppt.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 08.02.2025 08:00 Uhr