Proteste in den USA werden weiter angeheizt

Washington: Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz am vergangenen Montag haben sich die Proteste in den USA aufs ganze Land ausgedehnt. In über 30 US-Städten sind die Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straße gegangen. Dabei kam es zu Brandstiftungen und Plünderungen. Ingesamt wurden hunderte Menschen festgenommen, mindestens drei Menschen kamen bei den Ausschreitungen ums Leben. Die Proteste werden zudem durch ein Handyvideo weiter angeheizt - es zeigt einen Polizeiwagen in New York, der gezielt in eine Menge von Demonstranten fährt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte das Vorgehen der Polizei in den USA als unverhältnismäßig. Jede unnötige und exzessive Gewalt durch die Sicherheitskräfte müsse sofort aufhören und das Recht auf friedlichen Protest von den Behörden geschützt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2020 17:00 Uhr