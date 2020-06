Proteste in den USA gegen Polizeigewalt dauern an

Nachrichtenarchiv - 01.06.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die Proteste in den USA gegen Polizeigewalt und Rassenhass dauern auch eine Woche nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd an. 5.000 Mitglieder der Nationalgarde wurden in 15 Bundesstaaten mobilisiert, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. In Washington kam es in unmittelbarer Nähe des Weißen Hauses zu Konfrontationen zwischen Demonstranten und der Polizei. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas, Pfefferspray und Blendgranaten gegen Menschen ein, die sich in einem Park versammelt hatten. Demonstranten entzündeten dort mehrere große Feuer. Für die kommende Nacht ist eine Ausgangssperre für den gesamten Hauptstadtbezirk angeordnet, wie in etlichen anderen Städten auch. In Atlanta wurden zwei Polizisten entlassen, die bei der Festnahme von zwei Studenten mit Elektroschockern besonders brutal vorgegangen sein sollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2020 12:00 Uhr