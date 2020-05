Proteste in Berlin und London gegen Polizeigewalt in den USA

Nachrichtenarchiv - 31.05.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Auch in Europa sind zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Polizeigewalt in den USA zu demonstrieren. In Berlin nahmen deutlich mehr Menschen als erwartet an einem Protestzug teil: Nach Angaben der Polizei zogen bis zu 1.500 Teilnehmer durch Kreuzberg. Angemeldet waren 100. Unter den Demonstranten waren auch Familien und Kinder. Auf Plakaten forderten sie Gerechtigkeit für den getöteten George Floyd. Am Morgen hatten sich am Brandenburger Tor bereits rund 200 Menschen zu einem Gedenkmarsch versammelt. In London zogen mehr als tausend Demonstranten an der US-Botschaft vorbei. Hunderte weitere Menschen versammelten sich auf dem Trafalgar Square.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2020 22:00 Uhr