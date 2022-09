Proteste im Iran gehen weiter

Nachrichtenarchiv - 23.09.2022 22:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Teheran: Im Iran liefern sich Demonstranten landesweit weiter Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften. Videos in den sozialen Medien zeigten protestierende Menschen und Zusammenstöße mit der Polizei. Der Justizchef hat ein hartes Durchgreifen angeordnet, zahlreiche Menschen sollen bei den Unruhen getötet worden sein. Auch die Führung in Teheran mobilisierte ihre Anhänger, in der Hauptstadt kam es nach dem Freitagsgebet zu einer Gegendemonstration. Auslöser der Proteste gegen das Regime ist der Tod der 22-jährigen Iranerin Mahsa Amini. Sie war von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie angeblich ihr Kopftuch zu locker trug. In Gewahrsam fiel sie aus bislang ungeklärten Gründen ins Koma und starb anschließend in einem Krankenhaus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2022 22:15 Uhr