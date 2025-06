Proteste gegen Trump in den USA weiten sich aus

Washington: In den USA weiten sich die Proteste gegen Präsident Trump und seine Einwanderungspolitik weiter aus. Wie der Sender CNN berichtet, laufen in mehr als einem Dutzend großen Städten Demonstrationen - unter anderem in New York, Chicago, Austin, Seattle und Washington. Hunderte weitere Protestaktionen sind landesweit fürs Wochenende angekündigt. Die Staatsanwaltschaft in Los Angeles wies Berichte über zunehmende Ausschreitungen zurück. Nur eine kleine Minderheit beteilige sich an Vandalismus. US-Präsident Trump hatte gesagt, die Stadt versinke in Chaos und Gewalt und rechtfertigte damit die Entsendung von Soldaten nach Kalifornien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.06.2025 04:00 Uhr