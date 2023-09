Proteste gegen Polizeigewalt in mehreren Städten Frankreichs

Paris: In Frankreich haben nach Regierungsangaben mehr als 30.000 Menschen gegen Polizeigewalt demonstriert. Kundgebungen gab es in verschiedenen Städten. Es kam am Rande auch zu Ausschreitungen. In der Hauptstadt Paris beschädigten Demonstranten eine Bankfiliale und griffen ein Polizeiauto an. Dabei wurden drei Beamte verletzt. Drei Verdächtige wurden festgenommen. Zu den Demonstrationen haben zahlreiche Organisationen aufgerufen. Sie beklagen systemischen Rassismus und Polizeigewalt sowie eine wachsende soziale Ungleichheit, unter der vor allem die Bewohner der Pariser Vorstädte zu leiden hätten. Nach dem Tod des 17-jährigen Nahel im Juni bei einer Polizeikontrolle in der Nähe von Paris war es in Frankreich zu tagelangen schweren Unruhen gekommen.

